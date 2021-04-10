Бензема близок к продлению контракта с "Реалом"

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Карим Джазири, агент форварда мадридского "Реала" Карима Бензема, дал инсайд о будущем своего клиента.

"Да, я говорил о желании Бензема вернуться в "Лион". Это его клуб и его город. Но сейчас он ближе к продлению контракта с "Реалом", чем к возвращению во французскую команду", - цитирует агента Ouest France.

Действующее соглашение французского нападающего со "сливочными" рассчитано до июня 2022 года.

33-летний Бензема в текущем сезоне сыграл за "Реал" 34 матча, забил 24 гола и сделал 6 ассистов.

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