Бензема близок к уходу из "Реала"

Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема близок к уходу из своего клуба, информирует Marca.

По сведениям издания, положение 30-летнего нападающего в стане "сливочных" серьезно ухудшилось с начала текущего сезона ввиду его невзрачных выступлений. Поэтому его уход из королевского клуба следующим летом видится более чем реальным.

В нынешнем сезоне Бензема забил 5 мячей и сделал 3 результативные передачи в 20 матчах за "Реал".

Напомним, Зидан не заинтересован в подписании форварда, которого Перес определил трансферной целью №1 для "Реала". | soccernews.ru