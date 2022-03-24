Бензема близок к восстановлению от травмы: подробности

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Бензема близок к восстановлению от травмы: подробности

Фото твиттер "Реала"

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема поможет своей команде в ближайших матчах.

По информации Marca, 34-летний футболист находится на финальном этапе восстановления после мышечной травмы.

Таким образом, звёздный француз будет готов к играм с "Сельтой" (2 апреля) и "Челси" (6 апреля).

В текущем сезоне Бензема сыграл за "Реал" 34 матча, забил 32 гола и сделал 13 ассистов.

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