Бензема будет готов к следующим матчам "Реала"

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Бензема будет готов к следующим матчам "Реала"

Фото: инстаграм Бензема\Автор неизвестен

Французский нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема сможет помочь своей команды в ближайших матчах, сообщает издание Marca.

По информации источника, сегодняшнюю тренировку вице-капитан королевского клуб провел частично в общей группе и частично тренировался индивидуально.

Отмечается, что сможет принять участие в матчах с "Гранадой" 6 февраля и выйти в стартовом составе на игру с "Пари Сен-Жермен" в Лиге чемпионов 15 февраля.

Однако он может получить отдых в матче против "Вильярреала". в Ла Лиге, который состоится 12 февраля, что быть в лучшей готовности к встрече с ПСЖ.

В нынешнем сезоне Бензема сыграл 21 матч в Ла Лиге, в которых забил 17 голов и отдал 7 результативных передач.

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