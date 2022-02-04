Бензема будет готов к следующим матчам "Реала"
Фото: инстаграм Бензема\Автор неизвестен
Французский нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема сможет помочь своей команды в ближайших матчах, сообщает издание Marca.
По информации источника, сегодняшнюю тренировку вице-капитан королевского клуб провел частично в общей группе и частично тренировался индивидуально.
Отмечается, что сможет принять участие в матчах с "Гранадой" 6 февраля и выйти в стартовом составе на игру с "Пари Сен-Жермен" в Лиге чемпионов 15 февраля.
Однако он может получить отдых в матче против "Вильярреала". в Ла Лиге, который состоится 12 февраля, что быть в лучшей готовности к встрече с ПСЖ.
В нынешнем сезоне Бензема сыграл 21 матч в Ла Лиге, в которых забил 17 голов и отдал 7 результативных передач.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14