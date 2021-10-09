Бензема: "Буду стараться выиграть "Золотой мяч". Это детская мечта"

Фото твиттер "Реала"

Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема порассуждал о попадании в 30-ку претендентов на "Золотой мяч" по итогам 2021 года.

"Выиграть "Золотой мяч" - это мечта детства, как и у большинства футболистов. Конечно, футбол - это командная игра, но, когда вы помогаете своей команде победить, играете важную роль в коллективе, забиваете победные голы, вы стремитесь взять данную награду. Я буду стараться изо всех сил, чтобы выиграть "Золотой мяч". Надеюсь, что когда-нибудь реализую мечту", - цитирует Бензема AS.

Стоит отметить, что ранее 33-летний француз ни разу не входил даже в тройку номинантов на "Золотой мяч".

В текущем сезоне Бензема забил 10 голов и сделал 7 ассистов в 10 матчах за "Реал".

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