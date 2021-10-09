Бензема: "Буду стараться выиграть "Золотой мяч". Это детская мечта"
Фото твиттер "Реала"
Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема порассуждал о попадании в 30-ку претендентов на "Золотой мяч" по итогам 2021 года.
"Выиграть "Золотой мяч" - это мечта детства, как и у большинства футболистов. Конечно, футбол - это командная игра, но, когда вы помогаете своей команде победить, играете важную роль в коллективе, забиваете победные голы, вы стремитесь взять данную награду. Я буду стараться изо всех сил, чтобы выиграть "Золотой мяч". Надеюсь, что когда-нибудь реализую мечту", - цитирует Бензема AS.
Стоит отметить, что ранее 33-летний француз ни разу не входил даже в тройку номинантов на "Золотой мяч".
В текущем сезоне Бензема забил 10 голов и сделал 7 ассистов в 10 матчах за "Реал".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14