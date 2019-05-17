Бензема: "Для меня Зидан как старший брат"

Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема рассказал о своих отношениях с главным тренером команды Зинедином Зиданом.

"У нас очень хорошие отношения. Для меня Зидан как старший брат. Мы много разговариваем о футболе и не только. Он мне очень помог. Я его безмерно уважаю. Ссоры тоже случаются, но только если я не делаю на поле то, что он просит", - сказал 31-летний француз.

В текущем сезоне Бензема сыграл за "Реал" 52 матча, забил 30 голов и сделал 11 ассистов.

Что касается Зидана, то он вернулся на тренерский мостик "сливочных" 11 марта этого года.

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