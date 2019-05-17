Бензема: "Для меня Зидан как старший брат"

1 Теги зинедин зиданкарим бенземареал мадрид

Бензема: "Для меня Зидан как старший брат"

Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема рассказал о своих отношениях с главным тренером команды Зинедином Зиданом.

"У нас очень хорошие отношения. Для меня Зидан как старший брат. Мы много разговариваем о футболе и не только. Он мне очень помог. Я его безмерно уважаю. Ссоры тоже случаются, но только если я не делаю на поле то, что он просит", - сказал 31-летний француз.

В текущем сезоне Бензема сыграл за "Реал" 52 матча, забил 30 голов и сделал 11 ассистов.

Что касается Зидана, то он вернулся на тренерский мостик "сливочных" 11 марта этого года.

Не пропустите: СМИ узнали о разногласиях между руководством "Реала" и Зиданом из-за второго вратаря команды. | http://soccernews.ru
��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Бадр Хари из Марокко
Бадр Хари из Марокко

Бензема: А его сын Люка, лучший в мире вратарь!!!!!!!!!

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Ювентус" объявил об отставке Аллегри

"Ювентус" объявил об отставке Аллегри

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 37 86
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 37 75
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 37 68
4 Валенсия Валенсия 37 58
5 Хетафе Хетафе 37 58
6 Севилья Севилья 37 56
7 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 37 53
8 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 37 50
9 Эспаньол Эспаньол 37 50
10 Алавес Алавес 37 47
11 Эйбар Эйбар 37 46
12 Леганес Леганес 37 45
13 Бетис Бетис 36 44
14 Вильярреал Вильярреал 37 43
15 Леванте Леванте 37 43
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 37 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 37 40
18 Жирона Жирона 37 37
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 37 31
20 Уэска Уэска 36 30
Полная таблица

топ-5 тегов