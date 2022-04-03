Бензема догнал Ди Стефано в списке бомбардиров "Реала" в Ла Лиге

Фото: твиттер Бензема\Автор неизвестен

Нападающий мадридского "Реала" и сборной Франции Карим Бензема забил два гола в ворота "Сельты" в матче, который королевский клуб выиграл со счетом 2:1 в рамках 30-го тура Ла Лиги.

Эти голы стали для французского форварда 215-м и 216-м в составе мадридцев в рамках Ла Лиги и вышел на третье место в истории клуба, сравнявшись с Альфредо Ди Стефано.

Рекордсменом является португальский нападающий Криштиану Роналду (312 мячей),а второе место занимает Рауль, который забил 228 гола.

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