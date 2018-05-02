Бензема догнал Месси по числу голов в полуфиналах ЛЧ

Нападающий "Реала" Карим Бензема оформил дубль в ответном матче 1/2 финала Лиги Чемпионов.

Благодаря этому на его счету стало четыре гола в полуфиналах ЛЧ и по этому показателю он сравнялся с форвардом "Барселоны" Лионелем Месси. Также по четыре мяча на этой стадии турнира забивали Томас Мюллер, Арьен Роббен, Андрей Шевченко и Зинедин Зидан. По пять мячей забивали Яри Литманен и Алессандро Дель Пьеро, и шесть - Роберт Левандовски.

Ну а рекордсменом с 13 голами является Криштиану Роналду.

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