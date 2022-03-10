Бензема догнал по голам лучшего бомбардира в истории футбола среди французов

Фото твиттер "Реала"

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема повторил рекорд Тьерри Анри.

На сегодняшний день они делят звание лучшего французского бомбардира в истории футбола. В активе обоих по 411 голов за карьеру.

Стоит отметить, что Бензема потребовалось 843 матча, чтобы покорить указанную отметку, а Анри - 917 игр.

Не пропустите: Бензема установил ещё один рекорд ЛЧ. | http://soccernews.ru