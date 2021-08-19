Бензема достиг договоренности с "Реалом" о новом контракте

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Бензема достиг договоренности с "Реалом" о новом контрактеФото: инстаграм Бензема/Автор неизвестен

Французский форвард Карим Бензема достиг соглашения о продлении контракта с мадридским "Реалом", сообщает журналист Никола Скира.

По информации источника, новый договор между футболистом и клубом будет действовать до 2023 года. Нынешний контракт истекает в 2022 году.

Напомним, что Бензема играет за "Реал" с 2009 года. В прошедшем сезоне нападающий сыграл 34 матча в Ла Лиге, в которых забил 23 гола и отдал 9 голевых передач.

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