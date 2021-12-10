Бензема форсирует своё восстановление к дерби с "Атлетико"

Фото инстаграм Карима Бензема

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема хочет принять участие в матче 17-го тура Ла Лиги против "Атлетико".

По информации Marca, 33-летний футболист форсирует своё восстановление от мышечной травмы, чтобы сыграть в дерби.

Окончательное решение об использовании француза в принципиальном поединке примет главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти.

В текущем сезоне Бензема забил 17 голов и сделал 8 ассистов в 20 матчах.

"Реал" примет "Атлетико" в воскресенье, 12 декабря, в 23:00 по московскому времени.

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