Бензема форсирует своё восстановление к дерби с "Атлетико"
Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема хочет принять участие в матче 17-го тура Ла Лиги против "Атлетико".
По информации Marca, 33-летний футболист форсирует своё восстановление от мышечной травмы, чтобы сыграть в дерби.
Окончательное решение об использовании француза в принципиальном поединке примет главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти.
В текущем сезоне Бензема забил 17 голов и сделал 8 ассистов в 20 матчах.
"Реал" примет "Атлетико" в воскресенье, 12 декабря, в 23:00 по московскому времени.
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|Команда
|М
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|1
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|20
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|2
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|19
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|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
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|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
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|Эспаньол
|20
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