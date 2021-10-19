Бензема громко высказался о "Золотом мяче"

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Бензема громко высказался о "Золотом мяче"

Фото: инстаграм Карима Бензема/Автор неизвестен

Французский нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема заявил, что он мечтает получить "Золотой мяч".

"Золотой мяч" является моей мечтой с детства. Это всегда было моей целью и мотивацией. Эта награда всегда была в моей голове. Когда Роналду выигрывал "Золотой мяч" и приносил его на "Бернабеу", то я был счастлив, но думал, что тоже так хочу. Думаю, что я никогда не был так близко к победе, как сейчас", - приводит слова Бензема ESPN.

В нынешнем сезоне 33-летний Бензема провел за "Реал" 10 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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lesnovsky
lesnovsky

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