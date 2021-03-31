Бензема грозит пять лет тюрьмы

Фото: инстаграм Карима Бензема

Французский нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема может сесть в тюрьму на срок до пяти лет из-за дела о шантаже бывшего партнера по сборной Франции Матье Вальбуэна, сообщает Mundo Deportivo.

Бензема обвиняется в том, что был посредником при шантаже Вальбуэна неким интимным видео. Если вина форварда будет доказана, то ему также грозит штраф до 75 миллионов евро.

Напомним, что из-за этого скандала Бензема и Вальбуэна с 2015 года перестали вызываться в сборную Франции.

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