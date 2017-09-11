Бензема хочет перейти в "Арсенал"



Нападающий "Реала" Карим Бензема готов стать игроком "Арсенала", сообщает Tribalfootbal.

По сведениям издания, футболист намерен перейти в стан "канониров" и играть за клуб до конца карьеры.

Ранее сообщалось, что руководство "Реала" недовольно игрой 29-летнего Бензема и может с ним расстаться.

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