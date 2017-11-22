Бензема: "Хочу сделать так, чтобы меня перестали критиковать"

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Бензема: "Хочу сделать так, чтобы меня перестали критиковать"

Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема дал понять, что он намерен доказать своим критикам ошибочность их мнения.

"Хочу сделать так, чтобы меня перестали критиковать за статистику. Я знаю, что смогу это сделать, и я буду играть лучше, чем когда-либо. Я хочу дать команде как можно больше. Я всегда хочу забивать, ведь я нападающий. Однако дело не только в подсчёте очков, я могу делать для команды больше. Я всегда сосредотачиваюсь на своих партнёрах по команде, если я могу помочь им чем-то, я всегда это сделаю" - цитирует Бензема Marca.

В этом сезоне 29-летний француз сумел забить всего 4 гола в 14 матчах. 

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