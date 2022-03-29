Бензема и Менди рискуют пропустить ближайший матч "Реала" в Ла Лиге

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Бензема и Менди рискуют пропустить ближайший матч "Реала" в Ла Лиге

Фото: твиттер Карима Бензема/Автор неизвестен
Футболисты мадридского "Реала" - защитник Ферлан Менди и нападающий Карим Бензема могут не сыграть в матче 30-го тура чемпионата Испании против "Сельты", сообщает Marca.

По сведениям источника, оба игрока продолжают восстанавливаться после травм и по-прежнему тренируются по индивидуальной программе. Ранее они пропустили матч 29-го тура с "Барселоной" (0:4).

Матч "Сельта" - "Реал" состоится 2 апреля, и начнется в 19:30 мск.

В нынешнем сезоне 34-летний Бензема провел за "Реал" 34 матча во всех турнира, забил 32 гола и отдал 13 результативных передач. На счету 26-летнего Менди один забитый мяч и два голевых паса в 26 поединках.

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