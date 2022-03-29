Бензема и Менди рискуют пропустить ближайший матч "Реала" в Ла Лиге
Фото: твиттер Карима Бензема/Автор неизвестен
Футболисты мадридского "Реала" - защитник Ферлан Менди и нападающий Карим Бензема могут не сыграть в матче 30-го тура чемпионата Испании против "Сельты", сообщает Marca.
По сведениям источника, оба игрока продолжают восстанавливаться после травм и по-прежнему тренируются по индивидуальной программе. Ранее они пропустили матч 29-го тура с "Барселоной" (0:4).
Матч "Сельта" - "Реал" состоится 2 апреля, и начнется в 19:30 мск.
В нынешнем сезоне 34-летний Бензема провел за "Реал" 34 матча во всех турнира, забил 32 гола и отдал 13 результативных передач. На счету 26-летнего Менди один забитый мяч и два голевых паса в 26 поединках.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14