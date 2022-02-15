Бензема и Менди выйдут в старте "Реала" на матч с ПСЖ

Фото твиттер "Реала"

Все травмированные футболисты мадридского "Реала" восстановились в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против ПСЖ.

В частности, в строй вернулись нападающий Карим Бензема и левый защитник Ферлан Менди, которые из-за повреждений не играли с 23 января.

По информации RMC Sport, оба француза смогут сыграть сегодня на "Парк де Пренс" и выйдут в стартовом составе.

Матч ПСЖ - "Реал" начнётся в 23:00 по московскому времени.

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