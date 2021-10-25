Бензема играл в "Эль Класико" с травмой

Теги реал мадридкарим бензема

Бензема играл в "Эль Класико" с травмойФото: инстаграм Бензема/Автор неизвестен

Французский нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема до сих пор не восстановился от повреждения, полученного в матче с "Шахтером" (5:0).

Как сообщает издание Defensacentral, Бензема не был готов к "Эль Класико" против "Барселоны" на 100% - Анчелотти и игрок решили рискнуть. 

По информации источника, Карим не получил травмы, но сегодня занимался в тренажерном зале.

Также не пропустите: Гисдоль назвал главную проблему "Локомотива". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Месси лидирует в списке претендентов на "Золотой мяч" по версии Goal

Месси лидирует в списке претендентов на "Золотой мяч" по версии Goal

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов