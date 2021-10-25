Бензема играл в "Эль Класико" с травмой

Фото: инстаграм Бензема/Автор неизвестен

Французский нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема до сих пор не восстановился от повреждения, полученного в матче с "Шахтером" (5:0).

Как сообщает издание Defensacentral, Бензема не был готов к "Эль Класико" против "Барселоны" на 100% - Анчелотти и игрок решили рискнуть.

По информации источника, Карим не получил травмы, но сегодня занимался в тренажерном зале.

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