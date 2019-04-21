Бензема: "Игроки "Реала" счастливы работать с Зиданом"

2 Теги реал мадридкарим бенземазинедин зидан

Бензема: "Игроки "Реала" счастливы работать с Зиданом"
Нападающий "Реала" Карим Бензема после матча 33-го тура чемпионата Испании против "Атлетика" (3:0) высказался о работе под руководством главного тренера Зинедина Зидана

"Возвращение Зидана в "Реал" очень много значит для всех нас. Игроки "Реала" счастливы работать под руководством Зинедина. Мы все с нетерпением ждут следующего сезона", - приводит слова Бензема Football Espana.

После 33 туров "Реал" занимает третье место в турнирной таблице Примеры, имея в активе 64 очка.

Не пропустите: Зидан: "Бензема - лучший форвард мира". | http://soccernews.ru

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Комментарии

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МАДРИД
МАДРИД

Спасибо каталонским братьям, что уделали "Атлетико"! Теперь у нас появился реальный шанс побороться за 2-е место в Испании! Вообще, надоело быть вторыми в Мадриде. В следующем сезоне хотим занять 2-е место (после "Барсы", разумеется, до которой нам как до Луны) и стать первым мадридским! Халва Мадрид!

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Ты пздц конченный ( отвечу тебе тоже в лицо) Удали Аву и ник. На любом уважающем ресурсе, по типу "soccer.ru" , например, неадекватов вроде тебя и всяких " Аналду" " Петушалду" тут же банят. Но тут, администрации пох на все, ибо сайт про барселонский

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