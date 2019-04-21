Бензема: "Игроки "Реала" счастливы работать с Зиданом"



Нападающий "Реала" Карим Бензема после матча 33-го тура чемпионата Испании против "Атлетика" (3:0) высказался о работе под руководством главного тренера Зинедина Зидана.

"Возвращение Зидана в "Реал" очень много значит для всех нас. Игроки "Реала" счастливы работать под руководством Зинедина. Мы все с нетерпением ждут следующего сезона", - приводит слова Бензема Football Espana.

После 33 туров "Реал" занимает третье место в турнирной таблице Примеры, имея в активе 64 очка.

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