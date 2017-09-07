Бензема, Иско, Мюллер и Пике вошли в 41-60 лучших игроков FIFA 2018

Футбольный симулятор FIFA 18 продолжает публиковать список лучших игроков в игре.

В этот раз стали известны футболисты, который заняли места с 60 по 41.

Очередной список FIFA 18 выглядит следующим образом:

60. Давид Луис (ЦЗ, "Челси", 86)

59. Серхио Бускетс (ЦОП, "Барселона", 86)

58. Хамес Родригес (ЦАП, "Бавария", 86)

57. Тоби Алдервейрелд (ЦЗ, "Тоттенхэм", 86)

56. Карим Бензема (ФРВ, "Реал", 86)

55. Сеск Фабрегас (ЦП, "Челси", 86)

54. Иско (ЦП, "Реал", 86)

53. Харри Кейн (ФРВ, "Тоттенхэм", 86)

52. Алекс Сандро (ЛЗ, "Ювентус", 86)

51. Филиппе Коутиньо (ЛВ, "Ливерпуль", 86)

50. Раджа Наингголан (ЦП, "Рома", 86)

49. Дрис Мертенс (ФРВ, "Наполи", 86)

48. Ромелу Лукаку (ФРВ, "Манчестер Юнайтед", 86)

47. Томас Мюллер (ЦН, "Бавария", 86)

46. Самир Ханданович (ВРТ, "Интер", 87)

45. Андрес Иньеста (ЦП, "Барселона", 87)

44. Иван Ракитич (ЦП, "Барселона", 87)

43. Давид Силва (ЦАП, "Манчестер Сити", 87)

42. Жерар Пике (ЦЗ, "Барселона", 87)

41. Марек Хамшик (ЦП, "Наполи", 87)

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