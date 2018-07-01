Бензема контактирует с итальянским грандом

Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема может продолжить карьеру в итальянской Серии А, информирует испанская пресса.

Сообщается, что представители 30-летнего нападающего "сливочных" активно контактируют с "Наполи". Сам француз достаточно положительно оценивает возможность своего перехода в стан неаполитанцев, которых этим летом принял его бывший наставник в королевском клубе Карло Анчелотти.

В завершившемся сезоне Бензема забил 12 мячей и сделал 11 результативных передач в 47 матчах за "Реал".

Напомним, "Реал" продвинулся в переговорах по Куртуа. | soccernews.ru