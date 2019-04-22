Бензема лидирует в топ-5 европейских лигах по голам, забитым головой

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Бензема лидирует в топ-5 европейских лигах по голам, забитым головой

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема забил 11 голов после удара головой во всех турнирах текущего сезона.

Как сообщает AS, это лучший показатель среди всех игроков из топ-5 европейских лиг (АПЛ, Примера, Серия А, Бундеслига и Лига 1).

На втором месте в данном рейтинге расположился Леонардо Паволетти из "Кальяри" (9), а третью строчку делят Криштиану Роналду из "Ювентуса", Роберт Левандовски из "Баварии" и Кристиан Стуани из "Жироны" (все – по 7).

Стоит отметить, что всего в нынешнем сезоне 31-летний Бензема забил 30 голов.

Не пропустите: Бензема установил рекорд "Реала". | http://soccernews.ru

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