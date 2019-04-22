Бензема лидирует в топ-5 европейских лигах по голам, забитым головой
Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема забил 11 голов после удара головой во всех турнирах текущего сезона.
Как сообщает AS, это лучший показатель среди всех игроков из топ-5 европейских лиг (АПЛ, Примера, Серия А, Бундеслига и Лига 1).
На втором месте в данном рейтинге расположился Леонардо Паволетти из "Кальяри" (9), а третью строчку делят Криштиану Роналду из "Ювентуса", Роберт Левандовски из "Баварии" и Кристиан Стуани из "Жироны" (все – по 7).
Стоит отметить, что всего в нынешнем сезоне 31-летний Бензема забил 30 голов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|33
|77
|2
|Атлетико Мадрид
|33
|68
|3
|Реал Мадрид
|33
|64
|4
|Хетафе
|33
|54
|5
|Валенсия
|33
|52
|6
|Севилья
|33
|52
|7
|Атлетик Бильбао
|33
|46
|8
|Алавес
|33
|46
|9
|Бетис
|33
|43
|10
|Эспаньол
|33
|42
|11
|Реал Сосьедад
|33
|41
|12
|Леганес
|33
|41
|13
|Эйбар
|33
|40
|14
|Вильярреал
|33
|36
|15
|Сельта Виго
|33
|35
|16
|Жирона
|33
|34
|17
|Леванте
|33
|34
|18
|Реал Вальядолид
|33
|32
|19
|Райо Вальекано
|33
|28
|20
|Уэска
|33
|26