Бензема лидирует в топ-5 европейских лигах по количеству мячей, забитых головой в 2019 году

Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема принёс победу над "Севильей" в матче пятого тура Примеры, замкнув головой навес от Дани Карвахаля.

Для 31-летнего француза это уже девятый гол в 2019 году, забитый "со второго этажа".

Как сообщает Opta, Бензема лидирует по этому показателю среди всех игроков топ-5 европейских лиг.

Стоит отметить, что в текущем сезоне нападающий отличился 5 раз в 6 матчах за "Реал" и является лучшим бомбардиром команды.

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