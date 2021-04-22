Бензема - лучший ассистент "Реала" в XXI веке

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Форвард "Реала" Карим Бензема сделал голевую передачу в игре с "Кадисом" (3:0).

Как сообщает OptaJose, 33-летний француз стал лучшим ассистентом "Реала" в Ла Лиге в XXI веке.

Для Бензема это 88-я голевая передача в рамках Ла Лиги. Он обошел экс-игрока клуба Криштиану Роналду, на счету которого 87 передач.

Напомним, что Бензема и Роналду перешли в "Реал" в 2009 году, однако португалец покинул клуб в 2018 году.

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