Бензема - лучший ассистент "Реала" в XXI веке
Фото Anadolu Agency
Форвард "Реала" Карим Бензема сделал голевую передачу в игре с "Кадисом" (3:0).
Как сообщает OptaJose, 33-летний француз стал лучшим ассистентом "Реала" в Ла Лиге в XXI веке.
Для Бензема это 88-я голевая передача в рамках Ла Лиги. Он обошел экс-игрока клуба Криштиану Роналду, на счету которого 87 передач.
Напомним, что Бензема и Роналду перешли в "Реал" в 2009 году, однако португалец покинул клуб в 2018 году.
Читайте также: Бензема продлит контракт с "Реалом". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
УЕФА исключил Бильбао из списка городов, принимающих Евро-2020
-
"Реал" уверенно разобрался с "Кадисом" и возглавил Ла Лигу
-
"Ювентус" обыграл "Парму", "Интер" потерял очки в матче со "Специей"
-
Президент ПСЖ сменил Аньелли на посту главы Ассоциации европейских клубов
-
УЕФА может применить санкции к 12 клубам-основателям Суперлиги
Лента новостей
-
Главные новости дня: 21 апреля
-
Стал известен кандидат на место Вудворда в "Манчестер Юнайтед"
-
Бензема - лучший ассистент "Реала" в XXI веке
-
УЕФА исключил Бильбао из списка городов, принимающих Евро-2020
-
Действия Роналду в стенке снова привели к голу "Ювентусу" со штрафного удара
-
"Реал" уверенно разобрался с "Кадисом" и возглавил Ла Лигу
-
Зе Луиш близок к возвращению на поле
-
"Монако" Головина выбил "Лион" из Кубка Франции
-
"Манчестер Сити" добыл выездную победу над "Астон Виллой"
-
"Вильярреал" уступил "Алавесу" в матче Ла Лиги
-
1
"Ювентус" обыграл "Парму", "Интер" потерял очки в матче со "Специей"
-
"Боруссия" Дортмунд победила "Унион" и другие результаты 30-го тура Бундеслиги
-
"Интер", "Милан" и "Ювентус" избегут наказания за участие в Суперлиге
-
"Бетис" и "Атлетик" не выявили победителя в матче Ла Лиги
-
Экс-игрок "Шальке" заплакал после вылета клуба из Бундеслиги
-
Президент ПСЖ сменил Аньелли на посту главы Ассоциации европейских клубов
-
"Севилья" на выезде одолела "Леванте", "Валенсия" Черышева проиграла "Осасуне"
-
"Тоттенхэм" вырвал победу над "Саутгемптоном" в первом матче после увольнения Моуринью
-
Определился соперник киевского "Динамо" по финалу Кубка Украины
-
ПСЖ разгромил "Анжер" в 1/4 финала Кубка Франции
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14