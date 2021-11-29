Бензема - лучший бомбардир клубного футбола среди французов

Фото твиттер "Реала"

Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема побил исторический рекорд Тьерри Анри, сообщает Get French Football News.

Игрок "сливочных" забил 361-й гол в карьере на клубном уровне и вышел на первое место в истории футбола по этому показателю среди французов.

Предыдущий рекордсмен Анри отличился 360 раз в составе "Монако", "Ювентуса", "Арсенала", "Барселоны" и "Нью-Йорк Ред Буллз".

Что касается Бензема, то он с 2009 года защищает цвета "Реала", а до этого выступал за "Лион".

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