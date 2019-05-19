Бензема - лучший французский футболист, выступающим за границей

Теги реал мадридкарим бенземапсжкилиан мбаппе

Бензема - лучший французский футболист, выступающим за границей

Лучшим французским футболистом в сезоне, выступающим за границей признан нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема, сообщает beIN Sports.

В нынешнем сезоне 31-летний форвард провел за "Реал" 53 матча во всех турнирах, в которых забил 30 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

В борьбе за эту награду Бензема опередил Антуана Гризманна ("Атлетико"), Поля Погба ("Манчестер Юнайтед"), Н'Голо Канте ("Челси") и Уго Льориса ("Тоттенхэм").

Лучшим молодым игроком чемпионата Франции в третий раз подряд стал 20-летний нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе.

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