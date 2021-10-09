Бензема - лучший футболист Ла Лиги по итогам сентября

Фото инстаграм Карима Бензема

Форвард "Реала" Карим Бензема стал лучшим футболистом Ла Лиги по итогам сентября.

В минувшем месяце на счету 33-летнего француза 6 голов в четырех играх. Также он отдал 4 голевые передачи.

Всего в текущем сезоне Бензема провел 10 матчей, в которых отметился 10 голами и 7 ассистами.

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