Бензема — лучший игрок финала Лиги наций

Фото: инстаграм Карима Бензема/Автор неизвестен

Нападающий сборной Франции Карим Бензема признан лучшим игроком финального матча Лиги наций против команды Испании (2:1).

В решающем поединке Бензема сравнял счет на 64-й минуте, поразив ворота испанцев дальним ударом.

33-летний Бензема выступает за сборную Франции с 2007 года. Всего он провел за национальную команду 90 матчей и забил 31 гол.

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