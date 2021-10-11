Бензема — лучший игрок финала Лиги наций
Фото: инстаграм Карима Бензема/Автор неизвестен
Нападающий сборной Франции Карим Бензема признан лучшим игроком финального матча Лиги наций против команды Испании (2:1).
В решающем поединке Бензема сравнял счет на 64-й минуте, поразив ворота испанцев дальним ударом.
33-летний Бензема выступает за сборную Франции с 2007 года. Всего он провел за национальную команду 90 матчей и забил 31 гол.
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