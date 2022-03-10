Фото: инстаграм Квинси Промеса/Автор неизвестен

Голландский нападающий московского "Спартака" Квинси Промес подозревается в торговле наркотиками, сообщает De Telegraaf.

По сведениям источника, следствие полагает, что Промес и его родственники купили огромную партию кокаина весом в четыре тонны. Данная партия наркотика была арестована в Бельгии в апреле 2020 года. Стоимость партии оценивается в 120 миллионов евро. Впрочем, арестовать футболиста пока не могут, так как он находится в России.

В нынешнем сезоне 30-летний Промес провел за "Спартак" 22 матча во всех турнирах, забил девять голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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