Бензема - лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Фото: инстаграм Карима Бензема/Автор неизвестен

Французский нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщается на официальном сайте УЕФА.

Француз отметился хет-триком в ответном матче 1/8 финала с ПСЖ (3:1). В борьбе за награду он опередил Роберта Левандовски ("Бавария"), Фернандиньо ("Манчестер Сити") и Милана Шкриньяра ("Интер").

В нынешнем сезоне 34-летний ​​Бензема провел за "Реал" 33 матча во всех турнирах, забил 30 голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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