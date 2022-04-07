Бензема - лучший игрок недели в Лиге чемпионов
Фото: твиттер Карима Бензема/Автор неизвестен
Французский нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщается на официальном сайте УЕФА.
Бензема в первом матче 1/4 финала с "Челси" сделал хет-трик и принес победу своей команде.
В борьбе за награду француз опередил Луиса Диаса ("Ливерпуль"), Джованни Ло Чельсо ("Вильярреал") и Кевина де Брюйне ("Манчестер Сити").
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