Бензема - лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Фото: твиттер Карима Бензема/Автор неизвестен

Французский нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщается на официальном сайте УЕФА.

Бензема в первом матче 1/4 финала с "Челси" сделал хет-трик и принес победу своей команде.

В борьбе за награду француз опередил Луиса Диаса ("Ливерпуль"), Джованни Ло Чельсо ("Вильярреал") и Кевина де Брюйне ("Манчестер Сити").

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