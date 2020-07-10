Бензема - лучший игрок Примеры в июне

Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема признан лучшим футболистом чемпионата Испании по итогам июня.

В прошлом месяце француз провёл 5 матчей в рамках Примеры, в которых забил 3 гола и сделал 1 ассист.

При этом "сливочные" выиграли все 5 июньских поединков с общим счётом 11:2.

Всего в текущем сезоне 32-летний Бензема отличился 22 голами и 10 результативными передачами в 43 играх во всех турнирах.

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