Бензема - лучший игрок "Реала" в нынешнем сезоне

Лучшим игроком мадридского "Реала" в нынешнем сезоне признан Карим Бензема, сообщает официальный твиттер клуба.

Форвард получил специальную награду за свою игру.

В этом сезоне 31-летний Бензема провел за "Реал" 53 матча во всех турнирах, в которых забил 30 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с королевским клубом действует до лета 2021 года.

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