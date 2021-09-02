Бензема: "Мбаппе будет играть в "Реале"

Теги реал мадридкарим бенземакилиан мбаппе

Бензема: "Мбаппе будет играть в "Реале"Фото: сайт сборной Франции/Автор неизвестен

Форвард мадридского "Реала" и сборной Франции Карим Бензема высказался о будущем своего партнера по сборной нападающего Килиана Мбаппе и выразил уверенность в том, что 22-летний игрок будет выступать за королевский клуб.

"Рано или поздно он будет играть за "Реал". У нас потрясающие отношения, я бы хотел, чтобы Мбаппе уже играл со мной в "Реале".

Однако он также должен уважать свой нынешний клуб", – сказал Бензема в эфире RTL.

Напомним, что ПСЖ так и не ответил ни на одно из трех предложений "Реала" по Мбаппе этим летом.

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