Бензема: "Мбаппе будет играть в "Реале"
Фото: сайт сборной Франции/Автор неизвестен
Форвард мадридского "Реала" и сборной Франции Карим Бензема высказался о будущем своего партнера по сборной нападающего Килиана Мбаппе и выразил уверенность в том, что 22-летний игрок будет выступать за королевский клуб.
"Рано или поздно он будет играть за "Реал". У нас потрясающие отношения, я бы хотел, чтобы Мбаппе уже играл со мной в "Реале".
Однако он также должен уважать свой нынешний клуб", – сказал Бензема в эфире RTL.
Напомним, что ПСЖ так и не ответил ни на одно из трех предложений "Реала" по Мбаппе этим летом.
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|Гранада
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|20
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|Осасуна
|20
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|Алавес
|20
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|15
|Реал Вальядолид
|20
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|16
|Эйбар
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|Мальорка
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|18
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|20
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|Леганес
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|20
|14