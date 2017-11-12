Бензема: "Меня не позовут в сборную Франции, пока ее тренирует Дешам"



Нападающий "Реала" Карим Бензема считает, что у него нет шансов вернуться в сборную Франции в ближайшее время.

"Конечно же, я хочу играть за сборную. Я претендую на место в составе, но не играл на Евро-2016, хотя провел сильный сезон в клубе. У меня нет проблем с Дешамом, но я понимаю, что не вернусь в сборную Франции, пока он ее тренирует. Мне ничего не объяснили перед домашним чемпионатом Европы. Я все еще надеюсь попасть на Чемпионат Мира. Но не стоит обманывать себя, меня не зовут в сборную уже два с половиной года", - приводит слова Бензема L’Equipe.

Напомним, что Бензема перестал вызываться в сборную после того, как стал подозреваемым в шантаже полузащитника Матье Вальбуэна. В последствии форвард был оправдан, но вызов в национальную команду так и не получил.

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