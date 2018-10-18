Бензема может быть причастен к попытке похитить человека

Теги реал мадридкарим бензема

Бензема может быть причастен к попытке похитить человека

Бывший агент нападающего "Реала" Карима Бензема Лео Д’Соуза обвинил родственников футболиста в попытке его похищения, сообщает Mediapart.fr.

Представитель игрока утверждает, что причиной этого являются его финансовые претензии к форварду в размере 50 миллионов евро.

Напомним, что ранее 30-летний Бензема подозревался в шантаже полузащитника "Фенербахче" Матье Вальбуэна, но позже обвинения были сняты.

Не пропустите: "Реал" включил еще одного кандидата в список потенциальных замен Лопетеги. | http://soccernews.ru

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