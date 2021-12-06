Бензема может не сыграть с "Атлетико"

Фото: инстаграм Карима Бензема/Автор неизвестен

Французский нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема может пропустить матч 17-го тура чемпионата Испании с "Атлетико", сообщает Goal.

По сведениям источника, футболист восстанавливается после небольшого повреждения и точно пропустит матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Интером" (7 декабря).

Матч "Реал" - "Атлетико" состоится 12 декабря.

В нынешнем сезоне 33-летний Бензема провел за "Реал" 20 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал восемь результативных передач.

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