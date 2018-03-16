Бензема может перебраться в АПЛ



"Вест Хэм" хочет купить французского нападающего "Реала" Карима Бензема, сообщает Diario Gol.

По сведениям издания, лондонский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него требуемые 60 миллионов евро.

В этом сезоне 30-летний Бензема провел за "Реал" 33 матча во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 9 результативных передач.

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