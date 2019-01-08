Бензема может перейти в "Челси"

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Бензема может перейти в "Челси"

"Челси" хочет купить нападающего мадридского "Реала" Карима Бензема, сообщает The Mirror.

По сведениям издания, тренерский штаб "синих" во главе с Маурицио Сарри считает, что 31-летний француз сможет значительно усилить атакующую линию команды.

Ранее СМИ также сообщали об интересе к скандальному футболисту со стороны ПСЖ.

В текущем сезоне Бензема сыграл за "Реал" 28 матчей, забил 12 голов и сделал 6 ассистов. Его контракт с королевским клубом рассчитан до июня 2021 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 40 миллионов евро.

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