Бензема может перейти в ПСЖ

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Бензема может перейти в ПСЖ
Французский нападающий "Реала" Карим Бензема может сменить клуб, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания,  в данный момент представители игрока ведут переговоры с ПСЖ о его трансфере в летнее трансферное окно. Форвард решил сменить клуб из-за регулярных обструкций со стороны болельщиков королевского клуба. Также им интересуется "Арсенал".

Напомним, что контракт 30-летнего Бензема с "Реалом" рассчитан до лета 2021 года.

Не пропустите: "Реалу" поступило предложение по Бензема. | http://soccernews.ru

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