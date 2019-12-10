Бензема может предстать перед судом по делу о шантаже Вальбуэна интимным видео

Кассационный суд Франции отклонил апелляцию форварда "Реала" Карима Бензема по делу о шантаже полузащитника "Олимпиакоса" Матье Вальбуэна видеозаписью интимного характера.

Как сообщает France24, игрок "бланкос" пытался оспорить легитимность расследования, однако суд не встал на его сторону.

Более того, теперь следственные органы могут завести новое уголовное дело для проверки причастности нападающего к скандальной истории.

Напомним, что из-за подозрений в шантаже Бензема осенью 2015 года исключили из сборной Франции.

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