Бензема может пропустить до полутора месяцев



Французский нападающий "Реала" Карим Бензема выбыл из строя из-за травмы, сообщает AS.

По сведениям издания, у футболиста диагностировано повреждение подколенного сухожилия. Сроки восстановления игрока составят от четырех до шести недель.

Эту травму форвард получил в матче 4-го тура чемпионата Испании против "Леванте" (1:1) и был заменен в середине первого тайма.

Таким образом, 29-летний Бензема пропустит матчи чемпионата Испании с "Реалом Сосьедад", "Бетисом", "Эспаньолом" и "Алавесом", а также Лиги Чемпионов с АПОЭЛ и дортмундской "Боруссией".

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