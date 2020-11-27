Бензема может пропустить ещё один матч "Реала"

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема по-прежнему восстанавливается после мышечной травмы бедра.

По информации El Chiringuito, звёздный француз всё ещё не вернулся к тренировкам в общей группе "сливочных" - он занимается индивидуально.

В связи с этим участие форварда в субботнем матче против "Алавеса" находится под вопросом.

В текущем сезоне 32-летний Бензема провёл за "Реал" 11 игр, забил 6 голов и сделал 3 ассиста.

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