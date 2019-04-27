Бензема может пропустить матч с "Райо Вальекано" из-за травмы
Форвард "Реала" Карим Бензема пропустит матч 35-го тура Примеры против "Райо Вальекано". Об том мадридский клуб написал в своем твиттере.
По информации источника, 31-летний француз пропустил утреннюю тренировку из-за мышечной травмы бедра левой ноги.
На данный момент не известно, сколько займет восстановление.
В нынешнем сезоне Бензема участвовал в 51 матче в Примере, отметившись 30 голами и 10 ассистами.
Матч "Райо Вальекано" - "Реал" пройдет завтра, 28 апреля. Начало - в 21:45 (мск).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|34
|80
|2
|Атлетико Мадрид
|34
|71
|3
|Реал Мадрид
|34
|65
|4
|Хетафе
|34
|55
|5
|Севилья
|34
|55
|6
|Валенсия
|34
|52
|7
|Атлетик Бильбао
|34
|49
|8
|Алавес
|34
|46
|9
|Эспаньол
|34
|43
|10
|Бетис
|34
|43
|11
|Реал Сосьедад
|34
|41
|12
|Леганес
|34
|41
|13
|Эйбар
|34
|40
|14
|Вильярреал
|34
|39
|15
|Леванте
|34
|37
|16
|Сельта Виго
|34
|36
|17
|Реал Вальядолид
|34
|35
|18
|Жирона
|34
|34
|19
|Уэска
|34
|29
|20
|Райо Вальекано
|34
|28