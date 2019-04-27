Бензема может пропустить матч с "Райо Вальекано" из-за травмы

Теги карим бенземареал мадридтравмырайо вальекано

Бензема может пропустить матч с "Райо Вальекано" из-за травмы

Форвард "Реала" Карим Бензема​ пропустит матч  35-го тура Примеры против "Райо Вальекано". Об том мадридский клуб написал в своем твиттере.

По информации источника, 31-летний француз пропустил утреннюю тренировку из-за мышечной травмы бедра левой ноги.

На данный момент не известно, сколько займет восстановление.

В нынешнем сезоне Бензема участвовал в 51 матче в Примере, отметившись 30 голами и 10 ассистами. 

Матч "Райо Вальекано" - "Реал" пройдет завтра, 28 апреля. Начало - в 21:45 (мск).

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