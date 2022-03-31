Бензема может сыграть с "Сельтой"

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Бензема может сыграть с "Сельтой"

Фото: твиттер Карима Бензема/Автор неизвестен

Французские футболисты мадридского "Реала" - защитник Ферлан Менди и нападающий Карим Бензема могут сыграть в матче 30-го тура чемпионата Испании против "Сельты", сообщает Marca.

По сведениям источника, оба игрока восстановились после травм и приступили к тренировкам в общей группе. Также тренируется валлийский форвард Гарет Бэйл.

Матч "Сельта" - "Реал" состоится 2 апреля, и начнется в 19:30 мск.

В нынешнем сезоне 34-летний Бензема провел за "Реал" 34 матча во всех турнира, забил 32 гола и отдал 13 результативных передач. На счету 26-летнего Менди один забитый мяч и два голевых паса в 26 поединках.

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