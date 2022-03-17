Бензема может успеть восстановиться к "Эль Класико"

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Бензема может успеть восстановиться к "Эль Класико"

Фото: инстаграм Бензема\Автор неизвестен

Французский нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема имеет шансы успеть восстановиться к матчу против "Барселоны" в рамках 29-го тура Ла Лиги, сообщает издание Marca.

По информации источника, сегодня Карим вновь не смог провести тренировку в общей группе, однако уже занимался индивидуально в спортзале.

Отмечается, что уже завтра он пройдет медицинский осмотр, по итогам которого будет решено, сыграет ли он в "Эль Класико".

Сообщается, что сейчас шансы на это стали выше.

Игра между "Реалом" и "Барселоной" состоится в воскресенье, 20 марта. Начало встречи запланировано 23:00 по московскому времени.

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