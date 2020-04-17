Бензема может вернуться в "Лион" в конце карьеры

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Бензема может вернуться в "Лион" в конце карьеры

Форвард "Реала" Карим Бензема может вернуться в "Лион" в конце карьеры. Об этом сообщает OL TV.

32-летний футболист начинал свою карьеру в "Лионе". В 2009 году он был продан в "Реал" за 35 миллионов евро.

"Думаю, все знают, как я привязан к "Лиону". Вернусь ли в скором времени? Нет. Сейчас я играю в лучшем клубе мира. Но вернуться и завершить там карьеру - почему нет

Я слежу за "Лионом", мои братья много смотрят Лигу 1", - сказал футболист.

В этом сезоне футболист провел 26 матчей в Примере, забив 14 голов и сделав 6 результативных передач.

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