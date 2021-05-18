Бензема может вернуться в сборную Франции

Фото L’Equipe / R. Martin

Наставник сборной Франции Дидье Дешам допускает возвращение в команду нападающего "Реала" Карима Бензема.

По информации L’Equipe, тренер "трёхцветных" уже не так категоричен в отношении 33-летнего футболиста.

Ожидается, что сегодня Дешам объявит состав французской сборной на Евро-2020.

Бензема не получал вызов в национальную команду с 2016 года. Это связано со скандалом с Матье Вальбуэна, которого шантажировали интимным видео якобы при посредничестве игрока "Реала".

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