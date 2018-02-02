Бензема начал поиски жилья в Лондоне

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Бензема начал поиски жилья в Лондоне

Форвард "Реала" Карим Бензема может продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщает Daily Star, в летнее трансферное окно француз перейдет в "Арсенал".

Сообщается, что Бензема уже ищет себе жилье в Лондоне.

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