Бензема: "Надеюсь, Солари останется"

Теги реал мадридкарим бенземасантьяго солари

Бензема: "Надеюсь, Солари останется"

Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема поддержал главного тренера своей команды Сантьяго Солари.

"Мы вместе с Солари. Если бы команда не была за тренера, мы бы не сыграли так, как сегодня (в матче с "Вальядолидом" - прим. Soccernews). Зачем менять его сейчас? До конца сезона 11 матчей, и я надеюсь, что он останется. Раздевалка сейчас чрезвычайно сплочённая", - приводит слова Бензема Marca.

Ранее сообщалось, что Солари после матча с "Вальядолидом" будет уволен, а его преемником станет португалец Жозе Моуринью.

В текущем сезоне 31-летний Бензема сыграл за "Реал" 44 матча, забил 22 гола и сделал 8 ассистов.

Не пропустите: Солари прокомментировал победу над "Вальядолидом". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Асенсио намерен перейти в топ-клуб АПЛ

Асенсио намерен перейти в топ-клуб АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 27 63
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 27 56
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 27 51
4 Хетафе Хетафе 27 45
5 Алавес Алавес 27 41
6 Севилья Севилья 27 40
7 Валенсия Валенсия 27 39
8 Бетис Бетис 27 39
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 27 35
10 Эйбар Эйбар 27 35
11 Эспаньол Эспаньол 27 34
12 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 27 34
13 Леганес Леганес 27 33
14 Жирона Жирона 27 31
15 Леванте Леванте 27 30
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 27 26
17 Вильярреал Вильярреал 27 26
18 Сельта Виго Сельта Виго 27 25
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 27 23
20 Уэска Уэска 27 22
Полная таблица

топ-5 тегов