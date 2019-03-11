Бензема: "Надеюсь, Солари останется"

Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема поддержал главного тренера своей команды Сантьяго Солари.

"Мы вместе с Солари. Если бы команда не была за тренера, мы бы не сыграли так, как сегодня (в матче с "Вальядолидом" - прим. Soccernews). Зачем менять его сейчас? До конца сезона 11 матчей, и я надеюсь, что он останется. Раздевалка сейчас чрезвычайно сплочённая", - приводит слова Бензема Marca.

Ранее сообщалось, что Солари после матча с "Вальядолидом" будет уволен, а его преемником станет португалец Жозе Моуринью.

В текущем сезоне 31-летний Бензема сыграл за "Реал" 44 матча, забил 22 гола и сделал 8 ассистов.

Не пропустите: Солари прокомментировал победу над "Вальядолидом". | http://soccernews.ru